Україна сподівається на підтримку Угорщини в отриманні ПДЧ

Луганськ. 7 листопада. УНІАН. Україна сподівається на підтримку з боку Угорщини у прийнятті рішення країнами НАТО про надання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, це заявив журналістам міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ після церемонії відкриття меморіалу загиблим у роки Другої світової війни і таборах НКВС угорським громадянам у Брянці Луганської області.

Підбиваючи підсумки візиту угорської військової делегації до України, Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що обговорив зі своїм колегою Імре СЕКЕРЕШЕМ широке коло актуальних питань.

При цьому Ю.ЄХАНУРОВ наголосив, що однією з головних тем для обговорення було питання майбутньої зустрічі міністрів оборони країн НАТО з українською делегацією, що відбудеться наступного тижня у Таллінні.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що головним питанням цих консультацій буде готовність України отримати План дій щодо членства в НАТО.

«У нас є повне розуміння з угорською стороною щодо роботи, спрямованої на отримання ПДЧ. У свою чергу, ми розуміємо, що на сьогодні це складне питання. І я вдячний угорському колезі за підтримку, яку Україна отримує від Угорщини у цьому питанні, і сподіваюся на подальшу плідну співпрацю у цьому процесі», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.