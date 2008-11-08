9 районів Дніпропетровщини візьмуть участь в проекті ЄС та ПРООН

Дніпропетровськ. 8 листопада. УНІАН. У Дніпропетровській області на конкурсі відібрано 9 районів на участь у спільному проекті Європейського Союзу та Програми розвитку ООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної ради.

До реалізації проекту залучено Васильківський, Дніпропетровський, Павлоградський, Покровський, Синельниківський, Софіївський, Томаківський, Юр’ївський райони та один резервний район – Петропавлівський.

У кожному з цих районів також на конкурсній основі буде відібрано 5 мікропроектів для фінансування. Мікропроекти громад співфінансуватимуться на 50% (до 10 тис. дол.) за рахунок ЄС та ООН, на 45% - місцевим бюджетом та на 5% - територіальною громадою.

Проект передбачає, що місцеві громади, органи місцевої виконавчої влади та самоврядування спільно визначатимуть пріоритети розвитку території. Зокрема, це вирішення соціальних питань: підтримка мережі фельдшерсько-акушерських пунктів, обладнання котелень, утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів, заміна водопровідних мереж.

Орієнтовний обсяг коштів на фінансування мікропроектів громад Дніпропетровської області за спільним проектом ЄС та ООН складає 400 тис. дол.

Загалом у Дніпропетровській області 22 сільських райони.

Довідка УНІАН: Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» було започатковано у вересні 2007 року. Він реалізується на території України (24 області та Автономна Республіка Крим) і розрахований на 42 місяці.

Ініціатива фінансується Європейською комісією в рамках програми технічної допомоги ЄС та співфінансується і впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, за підтримки уряду України. Бюджет проекту: 13,33 млн. євро, в тому числі 12 млн. євро – внесок Європейської Комісії (90%), 1,33 млн. євро – внесок Програми розвитку ООН.