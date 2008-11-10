Росія не хоче ратифіковувати Енергетичну хартію

Москва. 10 листопада. УНІАН. Питання ратифікації Росією договору до Енергетичної хартії навряд чи буде вирішено в найближчій перспективі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні Постійний представник Росії при Європейському Союзі Володимир ЧИЖОВ сказав під час відео-пресс-конференції Брюссель-Москва.

”Я сумніваюся, що питання про ратифікацію Росією Договору до Енергохартії має практичний сенс у найближчій перспективі”, - сказав В.ЧИЖОВ.

Він нагадав, що Росія підписала цей Договір у 1994 році, але поки що не ратифікувала його.

”Він не був ратифікований, адже до деяких параметрів у російської сторони вже тоді, в 1991 році, були запитання, зокрема, щодо умов транзиту. У рішенні Держдуми 1994 року було записано, що ратифікація буде можливою лише тоді, коли буде узгоджений протокол про транзит”, - зазначив В.ЧИЖОВ.