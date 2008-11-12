Росія не бачить джерел газу для ”Набукко”
На відміну від "Південного потоку"
Брюссель. 12 листопада. УНІАН. Посол Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ не бачить джерел газу для газопроводу “Набукко”.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.
“На сьогодні є різниця між “Південним потоком” та “Набукко” в тому, що перший забезпечений ресурсами газу, а другий – ні”, - сказав він.
В.ЧИЖОВ зазначив, що ніколи не розглядав ці два газопроводи, як конкуруючі.
“Я думаю, що можуть бути і ці два газопроводи, і навіть більше”, - сказав він.
“Попит в ЄС, очевидно, зростатиме”, - додав Посол Росії.
Як повідомляв УНІАН, Росія реалізує проект газопроводу “Південний потік”, якій по дну Чорного моря має поєднати Росію з ЄС через Болгарію та Сербію.
Водночас, Єврокомісія заявила про підтримку будівництва газопроводу “Набукко”, якій має поєднати країни Центральної Азії з ЄС через Грузію та Туреччину.