Ющенко та Алієв поговорили про розвиток ”Одеси-Бродів”

Київ. 13 листопада. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО та Азербайджану Ільхам АЛІЄВ обговорили співпрацю країн у сфері енергетичної безпеки, зокрема, щодо реалізації проекту Євро-Азійського нафтотранспортного коридору на базі нафтопроводу “Одеса-Броди”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, зустріч Президентів відбулася сьогодні в Баку.

Також під час зустрічі йшлося про розвиток українсько-азербайджанського співробітництва. Президент України відзначив при цьому динамічне зростання двосторонньої торгівлі між Україною та Азербайджаном. За його словами, за друге півріччя 2008 року загальний зовнішній торговий оборот з Азербайджаном перевищив 705 млн. дол. США, що на 59% більше порівняно з минулим роком.

Президенти обговорили і питання порядку денного 4-го Енергетичного саміту, який відбудеться завтра у Баку.

Крім того, під час зустрічі глави держав підтвердили проведення робочого візиту в Азербайджан Президента України у лютому-березні 2009 року, в рамках якого відбудеться перше засідання Ради Президентів. Під час цього засідання Президенти планують, зокрема, розглянути питання співробітництва у нафтогазовій та військово-технічній сферах.

Також у ході зустрічі В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що Азербайджан підтримає Україну в питанні визнання та засудження Голодомору 1932-33 років.

У зустрічі взяв участь голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА.