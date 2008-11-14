Роль ”Одеси-Бродів” знову відзначили у декларації

13:40, 14 листопада 2008
Новини ЄС
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В Баку завершився енергетичний самміт

Баку. 14 листопада. УНІАН. Учасники IV енергетичного саміту визнають важливість нафтопроводу Одеса-Броди в системі ЄАНТК для постачання нафти на європейські ринки.

Про це йдеться в декларації Бакинського енергетичного саміту, який відбувся сьогодні в Азербайджані.

«Визнаємо значимість задіяння нафтопроводу Одеса-Броди в системі Євро-Азійського нафтотранспортного коридору для постачання нафти на європейські ринки», - йдеться у декларації.

Також учасники саміту вітають ініціативи зі створення каспійсько-чорноморсько-балтійського енерготранзитного простору з метою об’єднання зусиль країн-учасниць для забезпечення необхідних умов транспортування вуглеводнів і відзначають важливість продовження цієї роботи.

Учасники саміту висловлюють задоволення створеною раніше новою організаційною структурою міжнародного трубопровідного підприємства «Сарматія» і розробкою необхідних умов експлуатації нафтопроводу Одеса-Броди-Плоцьк-Гданськ.

До цієї декларації за результатами IV енергетичного саміту приєдналися Азербайджан, Болгарія, Греція, Грузія, Італія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, США, Туреччина, Україна, Угорщина, Швейцарія, Естонія та Європейська Комісія.

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