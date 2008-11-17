Україна проконсультується з Литвою про євроінтеграцію

Київ. 17 листопада. УНІАН. 18 листопада у Вільнюсі відбудуться українсько-литовські політичні консультації з питань європейської інтеграції на рівні заступників міністрів із закордонних справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, Україну на переговорах представлятиме заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ. Литовську делегацію очолюватиме заступник держсекретаря МЗС Жігімантас ПАВІЛЬОНІС.

У центрі уваги консультацій будуть шляхи посилення українсько-литовської взаємодії у галузі європейської інтеграції, актуальні питання двосторонньої співпраці у політичній, економічній та гуманітарній сферах, а також сучасна безпекова ситуація у Балто-Чорноморському регіоні.

За підсумками проведених переговорів заплановане підписання Плану консультацій між МЗС України і МЗС Литовської Республіки на 2008-2009 роки.