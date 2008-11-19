Україна та Бельгія підписали ”дорожню карту” (фото)

Брюссель. 19 листопада. УНІАН. Україна та Бельгія підписали «Дорожню карту» співпраці на 2 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, дорожню карту підписали міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО та Бельгії Карл ДЕ ГУХТ.

Дорожня карта міститься на 8 сторінках і складається з 11 основних розділів, що передбачають розвиток політичного діалогу, співробітництво в рамках відносин Україна-ЄС та Україна-НАТО, поглиблення економічного співробітництва, співробітництво в галузі безпеки і оборони, в правоохоронній сфері, юстиції, соціальній сфері, культурно-гуманітарній та науково-технічній, а також при підготовці України до проведення Євро-2012 та міжрегіональне співробітництво.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Бельгія розпочали роботу над підготовкою дорожньої карти ще в 2007 році, однак остаточно узгодити змогли її лише наприкінці жовтня цього року під час першого засідання українсько-бельгійської комісії з питань економічного співробітництва у Києві.