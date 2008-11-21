Україна та Швеція співпрацюватимуть в захисті природи

Київ. 21 листопада. УНІАН. Уряди України та Швеції підписали меморандум про співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, підписання документів відбулося за підсумками зустрічі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем’єр-міністром Швеції Фредріком РАЙНФЕЛЬДОМ.

Меморандум між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Шведською Агенцією охорони довкілля про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища підписали міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК та генеральний директор Шведського Агентства охорони навколишнього природного середовища Єва СМІТ.

Україна та Швеція домовилися про гармонізацію законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища до законодавства ЄС. Згідно з меморандумом, Україна та Швеція домовилися проводити моніторинг стану навколишнього природного середовища та здійснювати інформаційний обмін з цього питання, реформувати систему природоохоронних дозволів, використовувати новітні технології, а також постійно обмінюватися досвідом в цій сфері.

Передбачається, що в рамках меморандуму буде створено спільний координаційний комітет з питань охорони навколишнього середовища. Сторони домовилися про те, що можуть вільно використовувати об’єкти прав інтелектуальної власності, створені чи отримані в процесі співпраці, в рамках цього меморандуму у разі відсутності заперечення власників прав на такі об’єкти.