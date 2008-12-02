Рада міністрів ЄС збільшила суму допомоги країнам поза зоною євро

Брюссель. 2 грудня. УНІАН. Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС збільшила граничну межу ресурсів на підтримку країн-членів поза зоною євро вдвічі – з 12 до 25 млрд. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні на засіданні Ради.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Європарламент підтримав збільшення вдвічі ресурсів на допомогу країнам ЄС поза зоною євро.

7 листопада лідери ЄС погодилися збільшити до 25 млрд. євро ресурси на допомогу країнам-членам ЄС, що не входять до зони євро.

Відповідне рішення в цілому було схвалено на неформальному засіданні Європейської Ради (самміті голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), а остаточно - має бути ухвалено лідерами ЄС на засіданні Європейської Ради у грудні.

29 жовтня Єврокомісія запропонувала вдвічі збільшити свою можливість надавати допомогу країнам ЄС, що не входять до зони євро, - з 12 до 25 млрд. євро.

28 жовтня Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ також висловився за збільшення максимуму коштів для допомоги країнам-членам з боку Єврокомісії щонайменше до 20 млрд. євро.

В той же день пізно ввечері Єврокомісія погодилася надати 6,5 млрд. євро допомоги Угорщині. Гроші, що надаються у вигляді допомоги країні-члену, яка не є членом єврозони, але має складнощі з виконанням бюджету чи з рахунком платіжного балансу, позичаються Єврокомісією на ринку за рахунок розміщення євробондів.

До останнього часу в ЄС діяло законодавство від 2002 року, коли поза зоною євро в ЄС перебували лише 3 країни і відповідно до якого максимальна сума можливої макрофінансової чи стабілізуючої допомооги становила 12 млрд. євро.