ЗСУ готове брати участь в операції ЄС проти віпратів

Київ. 3 грудня. УНІАН. Для участі підрозділів Збройних сил України в операції Євросоюзу з протидії піратству необхідно політичне рішення й фінансове забезпечення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Головнокомандувач ЗСУ – начальник Генерального штабу генерал армії України Сергій КИРИЧЕНКО сьогодні на прес-конференції.

«Збройні сили готові до виконання багатьох завдань, у тому числі й боротьби з піратством», - сказав він.

Водночас С.КИРИЧЕНКО зауважив, що формат проведення такої операції під егідою ЄС передбачає, що держави самі фінансують участь своїх підрозділів.

Разом з тим начальник Генштабу зауважив, що питання залучення ЗСУ до такої операції лежить у площині прийняття політичного рішення, фінансового забезпечення, а також невеликого терміну часу на підготовку підрозділів.

Він також наголосив, що корабельний склад ВМС України та деякі інші структури української армії можуть зробити гідний внесок у міжнародну боротьбу з піратством.

«Ми готові до виконання цих завдань, але необхідно політичне рішення і фінансове забезпечення», - підсумував начальник Генштабу.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС підтримала проведення морської операції проти піратів біля берегів Сомалі.

Операція розпочнеться в Аденській протоці 8 грудня і буде спрямована на припинення і попередження нападів піратів на мирні торговельні та рибальські кораблі.

17 листопада в МЗС заявили, що Україна веде активні переговори з Євросоюзом про її залучення до операцій щодо боротьби з піратством в Аденській затоці.

1 грудня міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ заявив, що у Генеральному штабі ЗСУ відпрацьовано план заходів участі Збройних сил України в операції з протидії міжнародному піратству.

*** З 25 вересня біля берегів Сомалі в піратському полоні перебуває судно “Фаїна”, у складі екіпажу якого – 17 громадян України.