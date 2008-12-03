Огризко каже, що Україна фактично отримала ПДЧ

Брюссель. 3 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО заявляє, що Україна фактично отримала від НАТО План дій щодо членства.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він заявив сьогодні журналістам перед початком засідання Комітету Україна-НАТО.

«На цьому етапі ми досягли такого результату, якого прагнули», - сказав В.ОГРИЗКО.

«Сьогодні ми де-факто отримали План дій по підготовці до вступу в НАТО», - додав міністр.

Він зазначив, що ПДЧ передбачає розробку річних національних програм, над якою зараз працюватимуть Україна і НАТО після рішення Ради Північноатлантичного альянсу щодо розвитку відносин з Україною.

«З 2009 року ми розпочинаємо фактично інтеграцію до Альянсу», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він також висловив задоволення тим, що НАТО вирішило посилити співпрацю з Україною і, зокрема, посилити діяльність свого Інформаційного центру в Києві. «Це дуже практичний і позитивний результат», - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Рада Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів закордонних справ вирішила посилити співпрацю з Україною та Грузією, у тому числі шляхом створення національних річних програм. Водночас, Рада не розглядала питання про надання ПДЧ Україні та Грузії.