В Іспанії створять кульутрно-інформаційний центр України

Кабмін схвалив розпорядження

Київ. 5 грудня. УНІАН. Кабінет міністрів України розпорядженням № 1501-р від 3 грудня 2008 року доповнив перелік закордонних дипломатичних установ України, у складі яких утворюються культурно-інформаційні центри. Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі. Зокрема, культурно-інформаційний центр України буде створено при Посольстві України в Іспанії.

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