У Брюсселі відбудеться засідання підкомітету з питань прав людини Європарламенту

В ході засідання депутати планують провести дискусію з французьким президентством в ЄС щодо результатів роботи в області прав людини, обговорити результати діалогу з прав людини між ЄС та Китаєм, а також провести обговорення ситуації з правами людини в країнах Західних Балкан.

Дата проведення: 8 грудня 2008 року Час початку: 15-00.