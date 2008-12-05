У Брюсселі відбудеться засідання підкомітету з питань прав людини Європарламенту
22:10, 05 грудня 2008Новини ЄС
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В ході засідання депутати планують провести дискусію з французьким президентством в ЄС щодо результатів роботи в області прав людини, обговорити результати діалогу з прав людини між ЄС та Китаєм, а також провести обговорення ситуації з правами людини в країнах Західних Балкан.
Дата проведення: 8 грудня 2008 року Час початку: 15-00.
Час початку: 15-00.
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