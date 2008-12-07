Ірландія відкликає з ринку свинину

Брюссель. 7 грудня. УНІАН. Ірландія відкликає з ринку м’ясо свинини через виявлення на 10 фермах ураження діоксином.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, ураження м’яса свинини було виявлено в ході звичайної перевірки продовольчого ланцюга на вміст отруйних речовин. Під час перевірки, зокрема, було виявлено підвищений рівень поліхлорбіфенілів, після чого терміново було проведено розслідування для виявлення можливих джерел отруєння.

Згідно з повідомленням Єврокомісії, в суботу, 6 грудня, аналітичні результати підтвердили наявність дуже високого рівня діоксину в свинині, що в 100 разів перевищувало норми ЄС в 1 пікограм на 1 грам жиру для диоксинів та в 1,5 пікограми на 1 грам жиру діоксинів та інших поліхлорбіфенілів. У Єврокомісії зазначають, що негативні ефекти на здоров’я людини можуть проявитися лише при тривалому споживанні отруєного м’яса.

За попередніми результатами, джерелом отруєння вважаються продукти, що використовувалися для годування свиней, а самі проблеми з отруєнням розпочалися у вересні цього року.

Влада Ірландії вже заблокувала використання всіх продуктів для годування свиней, які можуть бути ураженими діоксином.

Отруєне харчування було виявлено на 10 фермах, які вирощують близько 10% всіх свиней в Ірландії і постачають свинину на підприємства, що виробляють загалом 80% м’ясопродуктів зі свинини.

Враховуючи великий рівень отруєння та неможливість чітко відстежити куди і як постачалося м’ясо з уражених ферм, ірландські контролюючі органи вирішили відкликати з ринку всю м’ясопродукцію, вироблену зі свиней, забитих в Ірландії.

Отруєні продукти для годування були також виявлені на ряді ферм великої рогатої худоби, однак жодна з молочних ферм не постраждала. Втім з ферм, де було виявлено такі продукти, також заборонено вивезення для продажу м’яса та молока.