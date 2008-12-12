Швейцарія приєдналася до Шенгену

Брюссель. 12 грудня. УНІАН. Відсьогодні Швейцарія офіційно стає членом Шенгенської зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, рішення про приєднання до Шенгену було схвалено наприкінці листопада на засіданні Змішаного комітету в рамках засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ Європейського Союзу.

Згідно з рішенням, з сьогоднішнього дня буде скасований контроль на наземних пунктах пропуску Швейцарії з іншими країнами-членами Шенгенської угоди, а з 29 березня – на повітряних кордонах.

Таким чином, Швейцарія стане 25-им членом Шенгенської угоди.

Довідка УНІАН. Шенгенська угода – це міжнародний договір, який ліквідує контроль на внутрішніх кордонах країн Європейського Союзу. Свобода пересування стосується громадян країн-членів ЄС і всіх осіб, які перетинають внутрішні кордони на території, де діє цей договір. До складу країн-учасниць Шенгенського договору зараз входить 22 країни-члени ЄС: Австрія, Бельгія, Данія, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Угорщина, Латвія, Литва, Німеччина, Греція, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Іспанія, Швеція, Словаччина, Словенія. До Шенгенської зони також входять Ісландія і Норвегія.

Угоду про створення Шенгенського простору підписано у 1985 році в люксембурзькому селі Шенген.