ЦВК представило ЄК та ОБСЄ програмне забезпечення реєстру виборців
ЦВК вже почало формувати первинні списки
Київ. 16 грудня. УНІАН. Сьогодні Центральна виборча комісія продемонструвала представникам Єврокомісії та ОБСЄ програмне забезпечення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, в заході також взяли участь співробітники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України державного підприємства «Українські спеціальні системи».
Як зазначив в інтерв’ю журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, ЦВК вже приступила до формування первинного списку, остаточний список виборців буде зберігатися у Центвиборчкомі і доступ до нього матиме обмежене коло осіб.
За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, рівень захисту Держреєстру відповідає класу «А1» тобто здатен захищати Держреєстр від втручання будь-кого ззовні, в тому числі іноземних спецслужб. Як зауважив член ЦВК, «ця система не інтегрована в Інтернет… Вона надзвичайно сучасна і аналогів їй, думаю, немає ніде». Як зауважив при цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, внести зміни до списку виборців одна особа не зможе, оскільки для цього необхідні одночасні дії двох людей.
У той же час він зауважив, що у формуванні реєстру ще існує «ряд друзів», які намагаються перешкоджати формуванню реєстру.