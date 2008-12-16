ЦВК представило ЄК та ОБСЄ програмне забезпечення реєстру виборців

Київ. 16 грудня. УНІАН. Сьогодні Центральна виборча комісія продемонструвала представникам Єврокомісії та ОБСЄ програмне забезпечення автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, в заході також взяли участь співробітники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України державного підприємства «Українські спеціальні системи».

Як зазначив в інтерв’ю журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, ЦВК вже приступила до формування первинного списку, остаточний список виборців буде зберігатися у Центвиборчкомі і доступ до нього матиме обмежене коло осіб.

За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, рівень захисту Держреєстру відповідає класу «А1» тобто здатен захищати Держреєстр від втручання будь-кого ззовні, в тому числі іноземних спецслужб. Як зауважив член ЦВК, «ця система не інтегрована в Інтернет… Вона надзвичайно сучасна і аналогів їй, думаю, немає ніде». Як зауважив при цьому М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, внести зміни до списку виборців одна особа не зможе, оскільки для цього необхідні одночасні дії двох людей.

У той же час він зауважив, що у формуванні реєстру ще існує «ряд друзів», які намагаються перешкоджати формуванню реєстру.