Президентство ЄС засуджує викрадення представника ООН в Нігері

Брюссель. 16 грудня. УНІАН. Президентство ЄС засуджує викрадення Спеціального посланника ООН у Нігері Роберта ФАУЛЕРА, у супроводі його канадського помічника та нігерійського водія.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві французького Президентства ЄС, текст якої передано УНІАН.

“Президентство засуджує цю дію найсуворішими словами і вимагає негайного звільнення цих людей, які здійснювали місію від імені ООН”, - наголошується у заяві.

Президентство також висловлює підтримку уряду Канади та Гненеральному секретарю ООН і вимагає, щоб все було зроблено для знаходження Р.ФАУЛЕРА та його колег.

Відповідальність за викрадення Спеціального посланника ООН в Нігері взяла на себе організація “Фронт сил відновлення”.