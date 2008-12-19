”Антинатовець” з Одеси повторив ”подвиг” іракського журналіста

Одеса. 19 грудня. УНІАН. В Одесі журналіст жбурнув взуттям в експерта Олега СОСКІНА та проректора університету.

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався в Одеському державному педагогічному університеті під час студентських дебатів «Чому молодь «за» чи «проти» вступу України до НАТО».

Під час дискусії олдин з присутніх вийшов з-за столу і висловивши голосно обурення темою дискусії, зняв черевика та жбурнув його в присутнього під час дискусії Директора Інституту трансформації суспільства О.СОСКІНА, після чого кинув другим череквиком в проректора університету.

«Метальником» черевиков виявився директор місцевої телекомпанії «АТВ» Ігор ДІМІТРІЄВ, якого ледве вдалося вивести з приміщення вищого навчального закладу.

В розмові з кореспондентом УНІАН О.СОСКІН зазнчив, що організатори дискусії не дали ніякої підстави для інциденту.

«Добре, що я встиг пригнутися. А то міг і в скроню потрапити...», - сказав він.

У свою чергу І.ДІМІТРІЄВ сказав, що не жалкує про свій вчинок, оскільки в такий спосіб продемонстрував своє ставлення до О.СОСКІНА.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня схожий інцидент стався в Іраку, де місцевий журналіст Мунтазер АЛЬ-ЗАЙДІ під час спільної прес-конференції Президента США Джорджа БУША та прем’єр-міністра Іраку Нурі АЛЬ-МАЛІКІ жбурнув по черзі двома черевиками в американського Президентазі словами: «Це тобі поцілунок на прощання, собако!».