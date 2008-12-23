Кабмін хоче отримати від ЄБРР 400 млн. дол. кредиту

Київ. 23 грудня. УНІАН. Уряд планує 2009 року залучити 400 млн. дол. коштів Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малого та середнього бізнесу.

Про це сказано в проекті постанови про Програму діяльності Кабінету Міністрів України ”Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток”, зареєстрованому у Верховній Раді України.

Крім того, планується провести переговори з ЄБРР про розширення переліку банків-реципієнтів.