Словаччина підтримує курс України на НАТО

Київ. 23 грудня. УНІАН. Словаччина підтверджує підтримку курсу України на повноправне членство в НАТО та висловлює готовність надавати повне сприяння у досягненні Україною цієї стратегічної мети.

Як повідомили УНІАН в прес-службі МЗС України, про це йшлося під час українсько-словацьких консультацій з питань євроатлантичної інтеграції між зовнішньополітичними відомствами двох країн.

Сторони обговорили перспективи реалізації Україною курсу на євроатлантичну інтеграцію у контексті грудневого засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, а також питання двостороннього співробітництва України і Словаччини у цій сфері.

Українську делегацію на консультаціях очолював перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ, словацьку - заступник міністра закордонних справ Ігор СЛОБОДНІК.