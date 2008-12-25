Огризко підтримує створення Коордбюро з євроінтеграції

Київ. 25 грудня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО в цілому підтримує створення координаційного бюро з євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“В цілому, я підтримую створення такого бюро”, - сказав міністр.

Він зазначив, що створення бюро може посилити переговори про створення зони вільної торгівлі з ЄС, секторальні переговори.

“Я, наприклад, не дуже великий спеціаліст в сфері сільського господарства”, - сказав В.ОГРИЗКО, коментуючи позитив, який може привнести створення бюро для євроінтеграції України.

Як повідомляв УНІАН, у липні цього року Кабінет міністрів України вирішив створити координаційне бюро з питань євроінтеграції. За словами віце-прем’єр-міністра Григорія НЕМИРІ, повністю бюро почне функціонувати з січня 2009 року, і складатиметься з близько 70 співробітників.