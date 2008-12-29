В Бельгії визначено нового прем`єра

Київ. 29 грудня. УНІАН. Король Бельгії АЛЬБЕРТ ІІ доручив формування нового уряду спікерові нижньої палати парламенту Герману ван РОМПОЮ.

Новому прем`єрові 61 рік. Він змінить на посту глави кабінету свій колегу з Фламандської християнсько-демократичної партії Іва ЛЕТЕРМА, передає радіо «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня король Бельгії прийняв відставку уряду І.ЛЕТЕРМА. Прем`єр подав у відставку 19 грудня, після того, як Касаційний суд заявив про наявність підстав вважати, що уряд чинив тиск на судові органи влади у справі банку Fortis.