В Бельгії визначено нового прем`єра
12:00, 29 грудня 2008Новини ЄС
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Ним став голова нижньої палати парламенту ван Ромпой
Київ. 29 грудня. УНІАН. Король Бельгії АЛЬБЕРТ ІІ доручив формування нового уряду спікерові нижньої палати парламенту Герману ван РОМПОЮ.
Новому прем`єрові 61 рік. Він змінить на посту глави кабінету свій колегу з Фламандської християнсько-демократичної партії Іва ЛЕТЕРМА, передає радіо «Свобода».
Як повідомляв УНІАН, 22 грудня король Бельгії прийняв відставку уряду І.ЛЕТЕРМА. Прем`єр подав у відставку 19 грудня, після того, як Касаційний суд заявив про наявність підстав вважати, що уряд чинив тиск на судові органи влади у справі банку Fortis.
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