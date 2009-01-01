Чехія розпочала головування в ЄС
09:26, 01 січня 2009Новини ЄС
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Серед пріоритетів - екологія та енергетика
Брюссель. 1 січня. УНІАН. Від сьогодні, з 1 січня 2009 року, Чехія розпочала головування в ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, головування Чехії в ЄС триватиме півроку – до 30 червня 2009 року.
Серед основних пріоритетів чеського головування – підвищення конкурентоспроможності ЄС, екологія та енергетика. Зокрема, Чехія планує приділити посилену увагу будівництву газопроводу «Набукко».
Крім того, під час чеського головування в ЄС має бути дан старт Східному партнерству – новій ініціативі ЄС, спрямованій на посилення відносин з європейськими країнами-сусідами.
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