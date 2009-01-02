Польща каже, що їй поки газу вистачить

Варшава. 2 січня. УНІАН. У Польщі є достатні запаси газу для тимчасової компенсації можливого скорочення поставок блакитного палива через Україну, якій зранку 1 січня російський «Газпром” припинив поставки, заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК.

«Навіть якби з’явились якісь проблеми, в тому числі при транзиті через Україну, можу заспокоїти усіх співгромадян, що газу поки що вистачить», - сказав він.

Як повідомляє TVN24, Д.ТУСК відзначив, що Польща, як інші країни Європейського Союзу, сумлінно платить за поставки російського газу.

Він сказав, що цей факт повинен гарантувати безпеку газових поставок.

«Польща є в безпечній ситуації – якщо взагалі можна говорити про повну безпеку в енергетичних відносинах з Росією», - сказав Д.ТУСК.

Прем’єр не виключив «логістичних проблем» із доставкою газу із сховищ в разі скорочення поставок через Україну, але запевнив, що поляки не відчують жодних проблем.

Прес-секретар польської національної нафтогазової компанії PGNiG Йоанна ВАСІЦЬКА-ЗАКШЕВСЬКА повідомила TVN24, що компанія моніторить ситуацію і має кілька варіантів на випадок скорочення поставок до Польщі.

Серед них прес-секретар назвала збільшення поставок газу до Польщі через територію Білорусі.

Прес-секретар, яка 1 січня не була доступна для коментарів УНІАН, раніше в інтерв’ю агентству сказала, що газу у сховищах вистачить для забезпечення потреб Польщі «на кілька тижнів».

За даними компанії Gaz-System, яка є оператором магістральних газопроводів у Польщі, станом на першу половину дня 1 січня поставки газу не зменшились.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня “Газпром” попередив польську національну нафтогазову компанію PGNiG про можливі проблеми із транзитом газу до Польщі в 2009 році через незавершеність переговорів щодо поставок з Україною.

PGNiG щорічно отримує понад 2,3 млрд. кубометрів газу.

Довідка УНІАН. Зранку 1 січня “Газпром” заявив про повне припинення поставок газу для України через відсутність контракту на 2009 рік. “Газпром” скоротив добові поставки в Україну, через яку транспортується 80% російського газу споживачам в Європейському Союзі, до 300 із 390 млн. кубометрів.

1 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО та прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили про повне погашення боргів за поставлений газ в 2008 році, що “Газпром” раніше називав необхідною умовою для підписання контрактів на 2009 рік.

В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО також заявили, що ціна російського газу для України з врахуванням попередніх домовленостей з російською владою повинна становити максимум 210 долар за тисячу кубометрів, а не 250, як пропонував “Газпром”.

Крім цього, ціна транзиту російського газу українською газотранспортною системою має скласти щонайменше 2 долари за тисячу кубометрів на 100 км, а не 1,7 дол., як пропонують зберегти росіяни.

Президент та прем’єр закликали російські власті зберегти поставки газу на умовах 2008 року до моменту підписання нового контракту.