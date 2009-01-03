В Бельгії пройшов перший день розпродажів

Брюссель. 3 січня. УНІАН. В перший день розпродажів в Бельгії зареєстроване 20% зростання продаж порівняно з 2008 роком.

Як передає власний коерспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомляє Федерація підприємств з розповсюдження Бельгії.

За даними Федерації в перший день розпродажів, 3 січня, було продано на 20% ьбільше, ніж в перший день минулого року предметів одягу та взуття, переважно, зимового.

Цей результат пояснюється, в першу чергу, більшими залишками товарів на складах, ніж перед минулорічними розпродажами. В середньому знижки в перший день розпродажів становили 50%, хоча, окремі магазини запропонували знижки до 75%.

Розпродажі триватимуть в Бельгії до кінця січня.