Хорватія недоотримує 7% російського газу

Київ. 5 січня. УНІАН. Постачання російського газу до Хорватії через конфлікт між Росією і Україною з приводу цін і тарифів за транзит палива скорочено на 7%, повідомив у понеділок хорватський газовий оператор Plinacro, передає Reuters.

”Імпорт російського газу було зменшено на сім відсотків. Проте це сильно не вплинуло на постачання газу споживачам, оскільки ситуація в (газорозподільній) системі стабільна”, - сказала високопоставлений представник Plinacro Івана МАРКОВИЧ в інтерв`ю державному телеканалу.

Хорватія імпортує близько 40% всього споживаного нею газу - в основному з Росії.

Російський газовий монополіст «Газпром» звинуватив у неділю Україну в несанкціонованому відборі 50 млн. куб. м газу, призначених для європейських споживачів.

Конфлікт «Газпрому» і «Нафтогазу України» призвів до повного припинення з 1 січня поставок ”блакитного палива” до України. Припинення поставок газу до України в розпал зими вже відчули на собі країни Східної Європи.

Європейський союз, який одержує близько 20% ”блакитного палива” через газопровід, що проходить територією України, повідомив про намір провести найближчого понеділка в Брюсселі засідання представників 27 членів ЄС, а також зажадав збереження обсягу поставок транзитного газу.

За словами офіційного представника ”Газпрому” Сергія КУПРІЯНОВА, 5 січня ”Газпром” збільшить обсяг газу, що поставляється через територію України.

С.КУПРІЯНОВ також сказав, що Україна не погасила заборгованість за постачання газу в 2008 році у розмірі 614 млн. дол.