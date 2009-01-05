”Нафтогаз” пропонує ”Газпрому” продовжити переговори в Києві

Київ. 5 січня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» пропонує ВАТ «Газпром» продовжити переговори з питань, пов`язаних з умовами транзиту природного газу територією України і його поставками у 2009-2019 роках, найближчими днями у Києві в будь-який зручний час.

Про це сказано в листі голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ до голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА, копія якого передана УНІАН прес-центром НАК.

У свою чергу, як зазначено в листі заступника голови правління ВАТ «Газпром» Валерія ГОЛУБЄВА на ім`я О.ДУБИНИ, копія якого також передана УНІАН прес-центром «Нафтогазу», попередні переговори про умови поставок газу до України на 2009-2019 рр. можуть бути проведені в Києві негайно з уповноваженим представником ВАТ «Газпром» – директором ТОВ «Газпром збыт Украина» Анатолієм ПОДМИШАЛЬСЬКИМ.

Також «Газпром» у своєму листі зазначає, що транзит російського газу територією України здійснюється на підставі довгострокового контракту між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» про об`єми і умови транзиту російського природного газу територією України на період з 2003 по 2013 роки від 21 червня 2002 р. Даний контракт містить всі істотні умови для забезпечення безперешкодного транзиту природного газу територією України. «У зв`язку з цим немає необхідності у підготовці нового контракту», – наголошується в повідомленні «Газпрому».

Разом з тим «Газпром» зазначає, що контракт на поставку газу для споживачів України він пропонує обговорити в Москві «відповідно до міжнародної практики, згідно з якою переговори ведуться по місцезнаходженню продавця товару».

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту на 2009 рік.

У спільній заяві Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО від 31 грудня 2008 року наводяться результати проведених на підставі умов Меморандуму від 2 жовтня 2008 р. розрахунків, які показують, що на початок 2009 року ціна на російський природний газ на російсько-українському кордоні має становити 201 дол. США/1000 куб.м. при розмірі ставки за транзит не нижче 2 дол. США за тис. куб. метрів на 100 км.

Вчора, 4 січня, голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що компанія пропонує Україні нову ціну на газ 450 доларів за тисячу кубометрів. За його словами, «Нафтогаз України» відмовився від «пільгової ціни» постачання газу в 2009 році у розмірі 250 дол. за тисячу кубометрів і «в односторонньому порядку вирішив вийти з переговорів».

«Не повернула українську сторону за стіл переговорів запропонована «Газпромом» ціна за середньоазіатський газ у розмірі 370 дол. за тисячу кубометрів, а також ціна в 418 дол. за тисячу кубометрів», - додав він.

У свою чергу, НАК «Нафтогаз України» вимагає від «Газпрому» припинити технічні маніпуляції з обсягами і напрямами постачання газу, синхронізувати роботу газотранспортних систем Росії, України і Європи і повернутися до конструктивної динаміки переговорного процесу.