ЄС вимагає відновлення постачання газу

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Чеське президентство в ЄС та Єврокомісія вимагають відновлення постачання газу.

Про це йдеться у спільній заяві чеського президентства та Єврокомісії, текст якої передано УНІАН.

«Чеське головування в ЄС та Єврокомісія вимагають негайно відновити постачання газу до ЄС, а також відновлення двома сторонами переговорів з метою остаточного врегулювання їхнього двосторонньої комерційної суперечки», - зазначається у заяві.

У заяві наголошується, що постачання газу було перервано без будь-яких попереджень, що чітко суперечить запевненням, наданим високопосадовцями Росії та Україні представникам Європейського Союзу.

«Така ситуація є повністю неприйнятною», - наголошуєтьяс у заяві.

Чеське президентство також пообіцяло інтенсифікувати діалог з обома сторонами.

Як повідомляв УНІАН, Росія 5 січня ввечері прийняла рішення скоротити постачання газу через Україну. Сьогодні зранку постачання було скорочено до 92 млн. кубометрів замість заявлених 221 млн. В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорваті та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%.