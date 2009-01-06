Чехія може скликати самміт ЄС для вирішення газової проблеми

Брюссель. 6 січня. УНІАН. Чехія не виключає можливості провести самміт ЄС за участю Росії та України для розв’язання газової кризи.

Як повідомляє сьогодні аегнтство AFP, про це заявив прем’єр-міністр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

Як повідомляв УНІАН, Росія 5 січня ввечері прийняла рішення скоротити обсяг постачання газу через Україну на 65,3 млн. куб. м на добу – до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інормацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорваті та Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%.