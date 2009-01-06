Словаччина заявляє про зниження поставок російського газу на 70%

Київ. 6 січня. УНІАН. Влада Словаччини має намір запровадити ”режим надзвичайного стану” у зв`язку зі зниженням постачання російського газу на 70% через Україну в ніч з понеділка на вівторок.

Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на агентство «Франс Прес».

«Головна газова компанія Словаччини Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP) ”запровадить режим надзвичайного стану о 01:00 за Грінвічем”, - заявив міністр економіки Словаччини Любомир ЯГНАТЕК на прес-конференції у Братиславі.

”Постачання газу оптовикам може скоротитися, але ми робимо все можливе, щоб ”врятувати” будинки, лікарні і школи”, - сказав міністр.

Л.ЯГНАТЕК додав, що Словаччина висловить Росії та Україні протест і прохання вирішити їхню комерційну суперечку і не брати Європу в заручники».

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив постачання газу в Україну через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня «Газпром» вирішив знизити об`єми постачання газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. В той же час, за інформацією «Нафтогазу України», насправді постачання були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу.

В результаті постачання газу було припинено до Болгарії, Хорватії і Туреччини. Румунія відчула зниження постачання газу на 75%, Угорщина – на 20%, Австрія – на 10%. Крім того, Чехія заявила про скорочення об`ємів постачання газу через Україну на 75%, Польща – на 15%.