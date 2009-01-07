В Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Комітету з питань закордонних справ Європарламенту

В ході засідання планується обговорити ситуацію з постачанням російського газу до Європи.

В засіданні візьмуть участь голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР та перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО.

Крім того, в засіданні очікується участь депутатів з Росії та України. Так, Росію, зокрема, представить голова Комітету з питань закордонних справ Державної Думи Костянтин КОСАЧОВ та голова Комітету з питань енергетики Держдуми Юрій ЛІПАТОВ. Від України у засіданні комітету Європарламенту також візьмуть участь віце-прем’єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, міністр енергетики Юрій ПРОДАН та голова Комітету з питань євроінтеграції Верховної Ради України Борис ТАРАСЮК.

По завершенню зустрічі голова Комітету з питань закордонних справ Європарламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ проведе прес-конференцію з представниками «Газпрому» та «Нафтогазу».

Дата проведення: 8 січня 2009 року

Час початку: 11-00