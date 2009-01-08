Дубина та Міллер провели переговори вночі

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА та голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР провели вночі переговори в Москві.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на AFP, про це повідомив речник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ.

«Сьогодні вночі відбулися переговори між О.МІЛЛЕРОМ та О.ДУБИНОЮ, під час яких обговорювалися шляхи завершення кризисної ситуації», - сказав він.

Остання зустріч О.МІЛЛЕРА та О.ДУБИНИ відбулася 31 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну. Росія, у свою чергу, обвинувачує Україну у припиненні роботи компресорних станцій для транзиту газу.