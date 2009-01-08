У листопаді-2008 безробіття в ЄС зростало

Брюссель. 8 січня. УНІАН. У листопаді 2008 року рівень безробіття з урахуванням поправки на сезонність зріс в єврозоні до 7,8%, проти 7,6% у жовтні 2008 року.

Про це УНІАН повідомили у Євростаті.

Рівень безробіття в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у листопаді також зріс і становив 7,2% проти 7,1% у жовтні.

У листопаді 2008 року найнижчий рівень безробіття зареєстрований в Нідерландах (2,7%), Австрії (3,8%) та Кіпрі (3,9%).

Найвищий рівень безробіття у листопаді-2008 спостерігався в Іспанії (13,4%), Словаччині (9,1%) та Латвії (9,0%).

За даними Євростату, загалом у листопаді не мали роботи 12,180 млн. осіб в єврозоні та 17,466 млн. – в ЄС-27.

У листопаді 2007 року рівень безробіття в єврозоні становив 7,2%, в ЄС-27 – 6,9%.

До зони євро в 2008 році належали 15 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта та Кіпр.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія прогнозує, що за підсумками 2008 року рівень безробіття в ЄС-27 становитиме 7,0%, в зоні євро – 7,6%.