Індекс економічних оочікувань в ЄС сягнув рекордоних мінімумів

Брюссель. 8 січня. УНІАН. У грудні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) впав в єврозоні на 7,8 пункти порівняно з листопадом – до 67,1 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 7,0 пункти – до 63,5 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Таким чином, в обох зонах Індекс економічних очікувань в ЄС-27 перебуває на мінімальному рівні з 1985 року.

Згідно з повідомленням, зниження індексу в ЄС-27 було найбільш суттєвим в сфері будівництва та довіри споживачів. Крім того, зниження довіври спостерігалось і в інших сферах: сфері послуг, будівництва та роздрібної торгівлі.

У жовтні Індекс економічних очікувань знизився у єврозоні на 5,1 пункти, в ЄС-27 – на 6,7 пункти.