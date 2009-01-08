ЄС посилить енергетичну безпеку

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Єжвропейсьбкий Союз заявляеє про намір посилити енергетичну безпеку.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у заяві ЄС, розповсюдженій сьогодні.

«Нинішня ситуація, викликана припиненням постачання газу з Росії через Україну створює серйозні проблеми для ряду країн ЄС... Це неприпустимо для ЄС бачити своїх громадян та підприємства страждаючими від недостатку газу через неповагу обома країнами-партнерами до контрактних зобов’язань”, - зазначається у заяві.

У документі наголошується, що енергетична безпека залишається пріоритетом для ЄС, а відтак ЄС має прискорити роботу над рядом ініціатив, висунутих під час самміту ЄС у жовтні 2008 року, щодо посилення енергетичної безпеки. При цьому, особливу увагу потрібно приділити створенню сполучень міцж країнаим-постачальниками та країнами-транзитерами, посиленню прозорості, створенню кризових механізмів для протидії тимчасовим відключенням.

У заяві зазначається, що тема енергетичної безпеки стане однією з головних у порядку денному найближчого засідання Ради міністрів із загальних справ ЄС та самміту ЄС навесні цього року.

Відносно російсько-українського газового конфлікту у документі висловлюється сподівання на швидке розв’язання ситуації.

«ЄС закликає обидві сторони прийняти незалежний моніторинг прокачування газу через газопроводи», - наголошується у документі.

Крім того, у заяві зазначається, що 12 січня в Брюсселі відбудеться надзвичайне засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС для оцінки ситуації, що склалася.