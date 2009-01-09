Тополанек відвідає сьогодні Київ
12:36, 09 січня 2009Новини ЄС
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Повідомили в українському уряді
Київ, 9 січня. УНІАН. Сьогодні ввечері до України прибуває прем’єр-міністр головуючої у Євросоюзі Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем’єр-міністра України Марина СОРОКА.
“Планується, що голова українського уряду Юлія ТИМОШЕНКО зустріне свого чеського колегу в аеропорту, а ввечері у Кабінеті міністрів України відбудуться переговори”, - сказала М.СОРОКА.
Як повідомляв УНІАН, Євросоюз прийняв пропозицію прем‘єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО про направлення 9 січня до України експертів, які вивчать причини зриву поставок російського природного газу до країн ЄС і встановлять, хто несе за це відповідальність.
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