У ”Газпромі” поки не одержали копій підписаних протоколів по газу

Москва. 11 січня. УНІАН. У ”Газпромі” заявляють, що поки не одержали навіть копії документа по транзиту, підписаного в Києві.

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ заявили в Управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«У «Газпромі» не одержали поки навіть копії факсиміле документа, підписаного вночі в Києві. Ми виходимо з того, що «Порядок моніторингу…» повинен бути підписаний саме в тому вигляді, в якому його підписала російська сторона і парафувала Чехія» - мовитися в повідомленні ВАТ «Газпром».