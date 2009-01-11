У ”Газпромі” поки не одержали копій підписаних протоколів по газу
14:05, 11 січня 2009Новини ЄС
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Повідомляє прес-служба компанії
Москва. 11 січня. УНІАН. У ”Газпромі” заявляють, що поки не одержали навіть копії документа по транзиту, підписаного в Києві.
Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ заявили в Управлінні інформації ВАТ «Газпром».
«У «Газпромі» не одержали поки навіть копії факсиміле документа, підписаного вночі в Києві. Ми виходимо з того, що «Порядок моніторингу…» повинен бути підписаний саме в тому вигляді, в якому його підписала російська сторона і парафувала Чехія» - мовитися в повідомленні ВАТ «Газпром».
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