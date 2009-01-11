Візит Ющенка до Угорщини скасовано

16:17, 11 січня 2009
Новини ЄС
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Повідомили у прес-службі

Київ. 11 січня. УНІАН. Робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Угорської Республіки, запланований на 12 січня, відмінено.

Про це повідомила прес-служба Глави держави.

У повідомленні зазначається, що візит скасовано через необхідність вирішення невідкладних питань, пов`язаних з поновленням транзиту російського газу до європейських споживачів.

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