Візит Ющенка до Угорщини скасовано
16:17, 11 січня 2009Новини ЄС
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Повідомили у прес-службі
Київ. 11 січня. УНІАН. Робочий візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Угорської Республіки, запланований на 12 січня, відмінено.
Про це повідомила прес-служба Глави держави.
У повідомленні зазначається, що візит скасовано через необхідність вирішення невідкладних питань, пов`язаних з поновленням транзиту російського газу до європейських споживачів.
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