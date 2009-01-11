У Страсбурзі розпочнеться сесія Європарламенту

В ході засідання депутати планують провести дебати щодо проектів доповідей Крісти Клас (група народних партій, Німеччина) про стабільне використання пестицидів та Гільтруди Брейєр (група “зелених”, Німеччина) про розміщення продуктів захисту рослин на ринку. Крім того, депутатам будуть представлені проекти доповідей Бастіана Белдера (група “Незалежність/Демократія”, Нідерланди) про торгівельні та економічні відносини із Західними Балканами, Мейрід МакГіннесс (група народних партій, Ірландія) про спільну сільськогосподарську політику та глобальну продовольчу безпеку, Дженофеви Грабовської (група соціалістичних партій, Польща) про перспективи розвитку громадського діалогу після ратифікації Лісабонської угоди та ряд інших.

Дата проведення: 12 січня 2009 року Час початку: 17-00