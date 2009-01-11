Година голосування у Європарламенті

Депутати планують, зокрема, визначитися щодо проектів доповідей Діани Уелліс (група ліберальних партій, Великобританія) про систему оподаткування операцій, пов’язаних зі злиттям, розділенням компаній та обміном акцій компаній, що зареєстровані в різних країнах-членах ЄС, Пауло Кошта (група ліберальних партій, Італія) про ратифікацію угоди з США про безпеку громадянської авіації та ряду інших.

Дата проведення: 13 січня 2009 року Час початку: 11-30