Пібалгс каже, що Україна поводилася відповідально під час кризи

Брюссель. 12 січня. УНІАН. Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС вважає, що Україна поводилася відповідально під час газової кризи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це А.ПІБАЛГС заявив сьогодні на прес-конференції по завершенню надзвичайного засідання Ради міністрів з питань енергетики ЄС.

“Зараз, коли я спілкуюся з обома сторонами, поведінка української сторони є дуже відповідальною, і, сподіваюся, вона такою і залишиться”, - сказав комісар ЄС.

“Зараз я закликаю обидві сторони робити те, чого вони обіцяють”, - додав А.ПІБАЛГС.