Баррозу запропонує європейським компаніям судитися з РФ та Україною
12:52, 14 січня 2009Новини ЄС
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Якщо постачання газу не буде терміново відновлено
Брюссель. 14 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ порадить європейським компаніям судитися з Росією та Україною за газ.
Як передає власний кореспондент у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.
“Якщо постачання газу з Росії через Україну не буде терміново відновлено, комісія порадить європейським компаніям звертатися до судів”, - сказав Президент Єврокомісії.
Він зазначив, що нинішня ситуація є неприйнятною для Європи.
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