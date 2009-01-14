Баррозу запропонує європейським компаніям судитися з РФ та Україною

Брюссель. 14 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ порадить європейським компаніям судитися з Росією та Україною за газ.

Як передає власний кореспондент у Брюсселі, про це він заявив сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

“Якщо постачання газу з Росії через Україну не буде терміново відновлено, комісія порадить європейським компаніям звертатися до судів”, - сказав Президент Єврокомісії.

Він зазначив, що нинішня ситуація є неприйнятною для Європи.