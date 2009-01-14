В 2008 році ЄБРР вклав в економіку 835 млн. євро

Київ. 14 січня. УНІАН. Обсяг вкладень Європейського банку реконструкції й розвитку (ЄБРР) в українську економіку в 2008 році становив 835 млн. євро проти 1 млрд. дол. в 2007 році.

Як повідомляє в середу прес-служба ЄБРР, половина із 40 угод (включаючи регіональні), укладених у 2008 році, припадає на фінансовий сектор. Загальна вартість угод, підписаних у фінансовому секторі, становить 418 млн. євро, що майже на 50% більше, ніж в 2007 році.

За даними прес-служби, в 2008 році інвестиції в стабільне енергокористування (здебільшого, енергоефективність) становили 350 млн. євро або приблизно 40% загального обсягу діяльності в Україні. 13 проектів були частково або повністю пов`язані з підвищенням енергоефективності.

У повідомленні сказано, що обсяг операцій в енергетичному секторі в 2008 році становив майже 184 млн. євро. Найбільш важливим проектом у цьому секторі був кредит, наданий Національній енергетичній компанії «Укренерго» на будівництво високовольтних ліній електропередачі 750 кВ, які з`єднають центральні й західні регіони країни.

Згідно з наданою інформацією, понад 167 млн. євро було виділено на проекти, пов`язані з місцевими і міжнародними корпоративними клієнтами в Україні, зокрема компаніям в таких секторах, як агробізнес («Астарта», «Деснагрейн» і «Суфле»), деревообробка («Кроноспан» і «Барлінек»), нерухомість («Експерт Капітал» і декілька девелоперських фондів), виробництво будівельних матеріалів і санітарно-технічної продукції (СБК, «Церсаніт»).

Приблизно 66 млн. євро було інвестовано ЄБРР в різні інфраструктурні проекти в Києві, Одесі і Черкасах. Зокрема, було надано кредит розміром 15 млн. євро на створення інтегрованої системи управління дорожнім рухом у столиці України місті Києві.

За даними ЄБРР, загальний обсяг діяльності банку в Україні, станом на 31 грудня 2008 року, становив 4,1 млрд. євро в 170 проектах. На приватний сектор припадає 73% проектів, на державний – 27%. 11% загального обсягу діяльності становлять операції з капіталом, 89% - операції з боргом. Найбільші сектори діяльності ЄБРР в Україні – сектор фінансових установ (27% загального обсягу), агробізнес (20%), промисловість і транспорт (по 15%).