Газовий самміт відбудеться не в Росії, а в ЄС

Київ. 15 січня. УНІАН. Саміт з газового конфлікту між Росією і Україною відбудеться не в Росії, а в одній з країн Євросоюзу.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це заявив у Москві посол головуючої в ЄС Чехії Мирослав КОСТЕЛКА.

Посол повідомив, що прем`єр Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК домовився з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ про перенесення саміту до Європи, не уточнивши при цьому ані місце, ані дату зустрічі.

“Наскільки я знаю, пан ТОПОЛАНЕК мав розмову з президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. Вони домовилися, що газовий саміт краще провести на території ЄС у складі представників Єврокомісії, Росії і України. Я думаю, що у нас буде успіх”, – сказав М.КОСТЕЛКА.

Раніше повідомлялося, що президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ запропонував провести зустріч 17 січня у Москві.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заперечував проти проведення саміту на російській території, вказуючи, що Росія є стороною конфлікту.