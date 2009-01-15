Росія сподівається, що ЄС натисне на Україну

Москва. 15 січня. УНІАН. Росія очікує, що Євросоюз здійснить консолідований тиск на Україну з метою виконання нею своїх транзитних зобов`язань, заявив сьогодні на прес-конференції у Москві голова Комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Костянтин КОСАЧОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав: «У короткостроковій перспективі ми очікуємо і від Європейського Союзу, і від Німеччини як однієї з провідних країн ЄС консолідованого тиску на Україну з тим, щоб вона виконувала свої зобов`язання по Енергетичній хартії як країна-транзитер».

К.КОСАЧОВ підкреслив, що стаття 7 цього документа, який Україна ратифікувала в 1998 році, говорить, що у разі виникнення проблем із транзитом країна-транзитер не має права перешкоджати здійсненню транзитних поставок, а всі проблеми повинні розв`язуватися у судовому порядку.