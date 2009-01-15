ЄС готовий взяти участь у газовому самміті

Брюссель. 15 січня. УНІАН. Європейський Союз готовий взяти участь у газовому самміті.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу представник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНТБЕРГЕР.

За його словами, у самміті можуть взяти участь міністр промисловості та торгівлі головуючої в ЄС Чехії Мартін РЖИМАН та комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС.

За його словами, головним завданням представників ЄС буде надання допомоги Росії та Україні у пошуках довготермінового вирішення питання щодо постачання газу.

Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ запропонував провести 17 січня самміт країн-споживачів та транзитерів газу у Москві. Президент України заявив про готовність взяти участь в самміті, якщо він відбудеться не в Москві, в одній з європейських країн.