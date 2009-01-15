”Нафтогаз” не може постачати газ до Словаччини

Київ. 15 січня. УНІАН. НАК «Нафтогаз України» не може технічно реалізувати варіант постачання газу до Словаччини, запропонований 14 січня керівництвом «Газпрому».

Як повідомив УНІАН начальник Управління зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, до такого висновку дійшли фахівці НАК «Нафтогаза».

«Запропонований варіант не може бути здійснений технічно. Пропозиція щодо здійснення розмінної операції не працює, оскільки обсяги газу дуже малі. Нам все одно доведеться відключати від газопостачання схід і південь України», - заявив В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

Він підкреслив, що через газовимірювальну станцію «Суджа» Україна не може здійснити постачання газу до Словаччини.

Як повідомляв УНІАН, вчора глава ”Газпрому” Олексій МІЛЛЕР заявив, що ”Газпром” може здійснити розмінні операції по газу з Україною, щоб забезпечити постачання споживачам Словаччини.

”Пропозиція, яку було зроблено з боку прем`єр-міністра Словаччини, цілком реалізовувана. Йдеться про розмінні операції, коли ”Газпром” поставить газ для внутрішнього споживання України, 20 мільйонів кубометрів, а Україна поставить їх із підземних сховищ газу (ПСГ) на західні кордони для споживачів Словаччини”, - сказав глава ”Газпрому”.