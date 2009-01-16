Саркозі не поїде на газовий самміт до Москви
Для його проведення замало умов
Москва. 16 січня. УНІАН. Президент Франції Ніколя САРКОЗІ відмовився приїхати до Москви на «газовий» саміт.
Про це УНІАН повідомили в посольстві Франції у Москві.
«Прибуття до Москви Президента Франції на саміт, присвячений вирішенню газового конфлікту, не передбачається», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що 15 січня Європейський Союз ухвалив рішення про те, що він не підтримує ідею проведення саміту, присвяченого вирішенню газового конфлікту. «Ми вважаємо, що замало умов для проведення цього саміту», - наголошується в повідомленні
При цьому Франція наголошує, що відновлення постачань газу залишається пріоритетним напрямом.
Як повідомляв УНІАН, Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ виступив з ініціативою провести в Москві 17 січня газовий саміт за участю глав держав і урядів країн, які одержують газ з Росії або є транзитними державами.
Президент і прем`єр-міністр України заявляли, що такий саміт маб би відбутися в одній з європейських країн, яка, на відміну від Росії, не є стороною нинішнього газового конфлікту. В.ЮЩЕНКО сказав, що прибуде на саміт лише за такої умови.
У Єврокомісії підтримали таку позицію. Зрештою ЄС вирішив, що на можливому саміті в Москві його представлятимуть не окремі країни, а єдина делегація порівняно низького рівня, на рівні міністра від Чехії як країни, яка головує в даний час в ЄС, і єврокомісара від Європейської комісії, і лише у разі, якщо в ньому візьме участь Україна.