У Євросоюзу урвався терпець

Київ. 16 січня. УНІАН. Терпіння Європейського Союзу в питанні газового конфлікту між Росією і Україною вичерпалося.

Як передає РІА “Новости”, про це заявив у п’ятницю в Празі прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК після зустрічі з головою уряду Словаччини Робертом ФІЦО.

”Вважаю, що терпіння європейських країн вичерпалося, і сьогодні позиція як Єврокомісії, так і Чехії, як голови, гостріша, ніж сім днів тому”, - сказав М.ТОПОЛАНЕК журналістам. Чеський прем’єр заявив також, що ЄС вважає, що заплановані на суботу переговори щодо ситуації з постачаннями газу до Європи між РФ і Україною повинні мати характер двосторонній, за участю ЄС як спостерігача, але без присутності інших держав, щоб не розділяти ЄС.

”Чудово розумію важку ситуацію прем’єрів і голів держав, яких торкнулася відсутність постачань (російського газу). Проте, вважаю неправильним надмірний розподіл країн-членів (Євросоюзу) на тих, кого торкнулася, і тих, кого не торкнулася газова криза”, - наголосив М.ТОПОЛАНЕК.